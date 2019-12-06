В Украине замедлилась инфляция

Потребительские цены в Украине в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем выросли на 0,1%, с начала года на 4,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В годовом измерении (к ноябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 5,1%.

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Продукты питания в Украине за ноябрь 2019 года подешевели на 0,2%. Больше всего подорожали яйца – на 2,4%, молоко – на 2,4%. В то же время фрукты подешевели на 4,4%, сахар – на 2,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь – снизились на 1,4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,8% (в том числе газ подорожал на 12,7%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение подорожало на 0,3%, транспорт подешевел на 0,3% (в т. ч. цены на топливо снизились на 0,3%), цены на связь снизились на 0,2%, отдых и культура подорожали на 0,1%, образование без изменений, рестораны и гостиницы подорожали на 0,7%.

Справка Finance.ua

В октябре 2019 года размер средней номинальной заработной платы в Украине вырос на 40 гривен против предыдущего месяца — до 10727 гривен в месяц

В Национальном банке Украины сообщили, что по итогам 2019 года ожидается, что инфляция в Украине составит 6%.

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