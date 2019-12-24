0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Города, где местных жителей меньше, чем туристов

Города, где местных жителей меньше, чем туристов

Компания по выдаче виз Official Esta опубликовала рейтинг городов мира, где туристов больше, нежели местных жителей. Данные исследования публикует Insider.

На первом месте оказался Майами, где 1 641 турист приходится всего на сотню жителей. На втором месте оказался также американский город – Лас-Вегас. Там на 100 местных жителей приходится 993 приезжих. В тройке лидеров также оказался Дубай, с показателем 558 туристов на 100 местных жителей.

В рейтинг вошли 16 городов, шесть из которых в США. Полный список выглядит так:

1. Майами, США – 1 641 турист на 100 местных жителей.

2. Лас-Вегас, США – 993 туриста на 100 местных жителей.

3. Дубай, ОАЭ – 588 туристов на 100.

4. Эдинбург, Шотландия – 445 туристов на 100 местных жителей.

5. Дублин, Ирландия – 427 туристов на 100 местных жителей.

6. Гонконг – 398 туристов на 100.

7. Сан-Франциско, США – 392 туриста на 100.

8. Вена, Австрия – 329 туристов на 100.

9. Сингапур – 316 туристов.

10. Вашингтон, США – 286 туристов.

11. Мюнхен, Германия – 265 туристов.

12. Бостон, США – 238 туристов на 100 местных жителей.

13. Бангкок, Таиланд – 229 туристов.

14. Лондон, Великобритания – 226 туристов.

15. Порту, Португалия – 183 туриста на 100 местных жителей.

16. Лос-Анджелес, США – 179 туристов на 100 местных жителей.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.