Города, где местных жителей меньше, чем туристов

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Компания по выдаче виз Official Esta опубликовала рейтинг городов мира, где туристов больше, нежели местных жителей. Данные исследования публикует Insider.
На первом месте оказался Майами, где 1 641 турист приходится всего на сотню жителей. На втором месте оказался также американский город – Лас-Вегас. Там на 100 местных жителей приходится 993 приезжих. В тройке лидеров также оказался Дубай, с показателем 558 туристов на 100 местных жителей.
В рейтинг вошли 16 городов, шесть из которых в США. Полный список выглядит так:
1. Майами, США – 1 641 турист на 100 местных жителей.
2. Лас-Вегас, США – 993 туриста на 100 местных жителей.
3. Дубай, ОАЭ – 588 туристов на 100.
4. Эдинбург, Шотландия – 445 туристов на 100 местных жителей.
5. Дублин, Ирландия – 427 туристов на 100 местных жителей.
6. Гонконг – 398 туристов на 100.
7. Сан-Франциско, США – 392 туриста на 100.
8. Вена, Австрия – 329 туристов на 100.
9. Сингапур – 316 туристов.
10. Вашингтон, США – 286 туристов.
11. Мюнхен, Германия – 265 туристов.
12. Бостон, США – 238 туристов на 100 местных жителей.
13. Бангкок, Таиланд – 229 туристов.
14. Лондон, Великобритания – 226 туристов.
15. Порту, Португалия – 183 туриста на 100 местных жителей.
16. Лос-Анджелес, США – 179 туристов на 100 местных жителей.
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