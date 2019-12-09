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В Турции ввели новый налог для туристов

В Турции ввели новый налог для туристов

Официальная государственная газета Турции опубликовала закон, согласно которому туристы будут платить новую пошлину на проживание в отелях.

Закон подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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Согласно тексту документа, новый налог в размере 2% от стоимости гостиничного номера вводится с января 2020 года. Отмечается, что в первый год действия закона налог составит 1%, далее ставка пошлины будет увеличена до 2%.

Закон касается отелей, пансионатов, гостевых домов и всех, кто принимает у себя туристов. Документ об уплате налога будет оформляться отдельно.

Как отмечается, владельцы отелей восприняли резко негативно инициативу властей, поскольку считают, что данное решение может отпугнуть зарубежных туристов.

По материалам Комментарии
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