В Турции ввели новый налог для туристов

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Официальная государственная газета Турции опубликовала закон, согласно которому туристы будут платить новую пошлину на проживание в отелях.
Закон подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Согласно тексту документа, новый налог в размере 2% от стоимости гостиничного номера вводится с января 2020 года. Отмечается, что в первый год действия закона налог составит 1%, далее ставка пошлины будет увеличена до 2%.
Закон касается отелей, пансионатов, гостевых домов и всех, кто принимает у себя туристов. Документ об уплате налога будет оформляться отдельно.
Как отмечается, владельцы отелей восприняли резко негативно инициативу властей, поскольку считают, что данное решение может отпугнуть зарубежных туристов.
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