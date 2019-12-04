Украинцы продолжают ехать в Турцию, несмотря на подорожание путевок

Украинцы продолжают активно ехать в Турцию на отдых, несмотря на существенное в 2019 году подорожание путевок по этому направлению.

Такие данные обнародовало Министерство культуры и туризма Турецкой Республики.

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Количество украинских туристов в Турции в 2019 году продолжает стремительно расти: за январь-октябрь этого года страну посетили 1 462 269 украинцев, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 301 128 человек).

Украинский турпоток стабильно увеличивается ежемесячно. В октябре 2019 года Турцию посетили 137 362 туристов (рост – 20,6%), что подтверждает успешное завершение летнего туристического сезона.

За период с января по октябрь 2019 года рост турпотока зафиксирован во всех регионах страны. Курорты региона Мугла (Фетхие, Мармарис, Бодрум, Даламан) посетили 200 619 украинцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. В октябре регион посетили 13 549 украинских туристов (рост 59%).

Самый популярный турецкий курортный регион, Анталия, принял 795 306 туристов из Украины, что на 12% больше по сравнению с 2018 годом. Количество украинцев за октябрь составило 72 120 путешественников, что на 22% больше, чем в прошлом году.

В Офисе по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине ожидают, что в этом году турпоток из Украины в Турцию пересечет отметку в 1 500 000 человек, поскольку по состоянию на конец октября количество украинцев, посетивших Турцию, превысило показатели всего 2018 года.