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Молодые педагоги в Украине получат разовую выплату

Молодые педагоги в Украине получат разовую выплату

В проекте бюджета на 2020 год предусмотрена разовая выплата пособия молодым учителям.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Мы как государство, в первую очередь, обращаем сейчас внимание на положение молодых учителей, потому что у них условия оплаты сейчас хуже, они получают меньше надбавок», – заявил Гончарук.

Поэтому Кабмин предлагает финансово стимулировать молодых педагогов работать в украинских школах.

Кто и сколько получит: в правительственной презентации отмечается, что в 2020 году молодым учителям необходимо выплатить по 21 тыс. гривен. Выплату получат 73,9 тысячи педагогов, которые имеют менее 10 лет стажа.

Ранее Finance.ua писал, что Алексей Гончарук выдвинул предложение оплачивать труд учителей по принципу “деньги ходят за школьником”.

По материалам АИФ
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