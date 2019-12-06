Молодые педагоги в Украине получат разовую выплату

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В проекте бюджета на 2020 год предусмотрена разовая выплата пособия молодым учителям.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Читайте также: Отменено постановление о минимальном окладе для учителей
«Мы как государство, в первую очередь, обращаем сейчас внимание на положение молодых учителей, потому что у них условия оплаты сейчас хуже, они получают меньше надбавок», – заявил Гончарук.
Поэтому Кабмин предлагает финансово стимулировать молодых педагогов работать в украинских школах.
Кто и сколько получит: в правительственной презентации отмечается, что в 2020 году молодым учителям необходимо выплатить по 21 тыс. гривен. Выплату получат 73,9 тысячи педагогов, которые имеют менее 10 лет стажа.
Ранее Finance.ua писал, что Алексей Гончарук выдвинул предложение оплачивать труд учителей по принципу “деньги ходят за школьником”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Треть украинцев думают о переезде на работу за границу (инфографика)6 ч. назад - 1411 6
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования "Газпрома" на российском рынке8 ч. назад - 1620 6
В правительстве сообщили, где в Украине дороги будут строить из отходов производства13 ч. назад - 1142 6
Арестованное WiFi-оборудование в киевском метро выставлено на торги12 ч. назад - 1528 5
"Укрпочта" приняла Боинг 747 с миллионом посылок с "черной пятницы"4 ч. назад - 987 4
Будет ли пенсия по достижении пенсионного возраста без наличия необходимого страхового стажа10 ч. назад - 29281 1
Межбанк: гривну ждет напряженный период10 ч. назад - 7568
Межбанк: доллар был "спасен" от обвала3 ч. назад - 1658 2
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования "Газпрома" на российском рынке8 ч. назад - 1620 6
Арестованное WiFi-оборудование в киевском метро выставлено на торги12 ч. назад - 1528 5
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck10 ч. назад - 183
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1408 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1478 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 854
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1994