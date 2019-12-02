Отменено постановление о минимальном окладе для учителей

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Правительство отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере 3 прожиточных минимумов.
Об этом сообщает пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины.
Относительно Постановления Кабинета Министров Украины №822 от 10.07.2019 г. информируем, что на заседании правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ №822 на 2020 год”, – говорится в письме председателя комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в ответ на обращение профсоюза.
В бюджете на 2020 год, который 14 ноября принял парламент, предусмотрены дополнительные расходы в объеме 3,75 млрд гривен на зарплаты для работников сферы образования.
Ранее Finance.ua. писал, что Гончарук предложил по-новому платить учителям. Так количество учащихся в школе будет влиять на расчет зарплаты учителей.
Самый маленький размер должностного оклада педагогического работника составит:
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