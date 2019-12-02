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Отменено постановление о минимальном окладе для учителей

Отменено постановление о минимальном окладе для учителей

Правительство отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере 3 прожиточных минимумов.

Об этом сообщает пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины.

Относительно Постановления Кабинета Министров Украины №822 от 10.07.2019 г. информируем, что на заседании правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ №822 на 2020 год”, – говорится в письме председателя комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в ответ на обращение профсоюза.

В бюджете на 2020 год, который 14 ноября принял парламент, предусмотрены дополнительные расходы в объеме 3,75 млрд гривен на зарплаты для работников сферы образования.

Ранее Finance.ua. писал, что Гончарук предложил по-новому платить учителям. Так количество учащихся в школе будет влиять на расчет зарплаты учителей.

Справка Finance.ua:

Самый маленький размер должностного оклада педагогического работника составит:

  • с 1 января 2020 г. — 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2020 г.;
  • с 1 января 2021 г. — 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2021 г.;
  • с 1 января 2022 г. — 3,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2022 г.;
  • с 1 января 2023 г. — 4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года.

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По материалам Finance.UA
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