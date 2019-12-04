Китай выделит субсидии для Tesla

Правительство Китая решило субсидировать производство электромобилей Tesla на производственных мощностях в Шанхае.

Об этом сообщает Министерство промышленности КНР.

Чиновники ведомства решили включить американский электромобиль в список инновационных авто на новых источниках энергии, производители которых могут получить дотации от государства. Финансовую поддержку получит завод Tesla, который расположен в Шанхае. С его конвейера планируют выпускать тысячу электромобилей в неделю.

К 2025 году правительство Китая рассчитывает увеличить до 25% долю авто на электричестве либо оборудованных гибридными двигателями.