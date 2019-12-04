0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Китай выделит субсидии для Tesla

Китай выделит субсидии для Tesla

Правительство Китая решило субсидировать производство электромобилей Tesla на производственных мощностях в Шанхае.

Об этом сообщает Министерство промышленности КНР.

Чиновники ведомства решили включить американский электромобиль в список инновационных авто на новых источниках энергии, производители которых могут получить дотации от государства. Финансовую поддержку получит завод Tesla, который расположен в Шанхае. С его конвейера планируют выпускать тысячу электромобилей в неделю.

К 2025 году правительство Китая рассчитывает увеличить до 25% долю авто на электричестве либо оборудованных гибридными двигателями.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.