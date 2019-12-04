Китай выделит субсидии для Tesla

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Правительство Китая решило субсидировать производство электромобилей Tesla на производственных мощностях в Шанхае.
Об этом сообщает Министерство промышленности КНР.
Чиновники ведомства решили включить американский электромобиль в список инновационных авто на новых источниках энергии, производители которых могут получить дотации от государства. Финансовую поддержку получит завод Tesla, который расположен в Шанхае. С его конвейера планируют выпускать тысячу электромобилей в неделю.
К 2025 году правительство Китая рассчитывает увеличить до 25% долю авто на электричестве либо оборудованных гибридными двигателями.
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