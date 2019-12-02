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Автогиганты отзывают около 1,4 млн авто из-за дефекта подушек безопасности

Автогиганты отзывают около 1,4 млн авто из-за дефекта подушек безопасности

В Америке отзовут около 1,4 млн авто марок BMW, Audi, Toyota, Honda и Mitsubishi из-за дефекта подушек безопасности.

Подушки безопасности могут разрываться или открываться не полностью в случае аварии, сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения США.

Судя по информации, под отзыв попадут автомобили 1995-1999 годов выпуска, которые были укомплектованы воздушными подушками японского поставщика комплектующих для авто Takata.

Сообщается, что из-за дефектных комплектующих два человека уже получили травмы и один человек погиб.

Компания BMW срочно запретила эксплуатацию машин третьей серии. Всего это около 116 тысяч авто.

Марки Honda и Audi заявили о проведении проверки и оценки количества автомобилей. Mitsubishi планирует направить в сервис только одну модель, которую она еще не назвала.

По материалам ТСН
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