В правительстве сообщили, где в Украине дороги будут строить из отходов производства

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Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что анонсированный накануне переход на использование отходов производства, в частности металлургии, во время ремонта и строительства дорог состоится в 6 областях.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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По его словам, использование отходов промышленного производства во время дорожных работ соответствует европейской практике.
«В договорах на строительство, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях будет предусматриваться использование отходов производства», — сообщил Криклий.
Он считает, что такая инициатива положительно повлияет на окружающую среду и позволит Украине избавиться от зависимости от российского битума, который используется в дорожных работах.
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