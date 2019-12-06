General Motors и LG Chem будут производить батареи для электромобилей

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Американский автопроизводитель General Motors и южнокорейская компания LG Chem совместно построят в США фабрику по производству батарей для электромобилей. После запуска фабрика будет производить батарей на 30 ГВтч в год, партнеры инвестируют в совместное предприятие с равными долями владения порядка $2,3 млрд.
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GM и LG Chem будут обмениваться соответствующими технологиями и работать над оптимизацией конструкции батарей, чтобы достичь максимальных показателей при минимальной стоимости (во время общения с журналистами был назван ориентир «менее $100 за 1 кВтч», то есть себестоимость блока на 50 кВтч составит $5000).
Фабрику разместят вблизи Лордстауна (Огайо), где на протяжении более пятидесяти лет (с 1966 по 2019 год) General Motors собирала ДВС-автомобили. Интересно, что старый комплекс GM Lordstown Assembly был продан в ноябре текущего года компании Lordstown Motors, которая планирует собирать там электрические пикапы и фургоны Workhorse.
В свою очередь «Гигафабрику» GM/LG Chem разместят не на старых мощностях, а в созданном с нуля комплексе на 1100 рабочих мест, который рассчитывают запустить уже в середине 2020 года. Таким образом Лордстаун превратится из места по производству ДВС-автомобилей в хаб, который сосредоточится на электрических моделях.
Отметим, что LG Chem поставляет свои батареи для электромобилей таким крупным автопроизводителям, как Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen и Daimler. В свою очередь General Motors представил свой первый серийный электромобиль Chevy Bolt еще в 2016 году, однако с тех пор не радовал поклонников новыми «зелеными» моделями.
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