Правительство планирует увеличить социальные гарантии малообеспеченным семьям

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Верховная Рада опубликовала текст законопроекта №2494, которым предлагается повысить социальные гарантии детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, одиноким матерям и малообеспеченным семьям.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Цель проекта:
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Что предлагают:
Ранее в Минсоцполитики заявляли о повышении пособий на детей для малообеспеченных семей:
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