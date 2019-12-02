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Правительство планирует увеличить социальные гарантии малообеспеченным семьям

Правительство планирует увеличить социальные гарантии малообеспеченным семьям

Верховная Рада опубликовала текст законопроекта №2494, которым предлагается повысить социальные гарантии детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Цель проекта:

  • повысить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством.
  • унифицировать принципы назначения государственной помощи семьям с детьми;
  • установить адресный подход для назначения государственных социальных пособий;
  • урегулировать вопрос использования бюджетных средств для выплаты государственных социальных пособий.

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Что предлагают:

  • максимальный размер государственной социальной помощи, в том числе с учетом увеличения ее размера, не может превышать прожиточного минимума для семьи;
  • неработающим трудоспособным лицам из малообеспеченных семей по рекомендации государственной службы занятости выделять помощь на осуществление предпринимательской деятельности;
  • помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставлять в размере, составляющем 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста;
  • помощь на детей инвалидов, над которыми установлена опека или попечительство, предоставлять в размере, составляющем 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста;

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  • одиноких матерей приравнять к малообеспеченным семьям в части оснований получения соцпомощи: им тоже нужно будет проходить процедуру проверки материально-бытовых условий проживания;
  • одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, оказывать социальную помощь по заключению врачебно-консультативной комиссии о необходимости в постоянном постороннем уходе.

Справка Finance.ua:

Ранее в Минсоцполитики заявляли о повышении пособий на детей для малообеспеченных семей:

  • до 6 лет – 2317,7 грн;
  • от 6 до 18 лет – 2883,4 грн.
По материалам Finance.UA
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