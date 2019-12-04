Штрафы по почте: когда не нужно платить

Иногда водителям на месте остановки полицейские не сообщают о наложении штрафа. Однако через некоторое время по почте по адресу проживания водителей поступают постановления о применении штрафа.

Об этом пишет Дорожный адвокат на своей странице в FACEBOOK.

Как это должно быть. Постановление о наложении штрафа полицейский должен вынести и вручить водителю на месте остановки.

Исключение. Когда водитель сам отказывается от вручения такого постановления.

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Доказать факт объявления постановления и попытки его вручить на месте остановки должен инспектор, а не водитель.

Штраф незаконный и подлежит отмене. Если водителю не сообщали о вынесении постановления и не пытались его вручить на месте.

Напомним, Finance.ua писал, что в Украине вводят новые штрафы за вождение в нетрезвом состоянии. Новый законопроект предусматривает:

За вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А также лишение прав до 3 лет.