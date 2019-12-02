МАУ распродает дешевые билеты на новогодние праздники

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Украинская авиакомпания МАУ распродает дешевые билеты по Украине и на путешествия в страны Европы в период зимних праздников.
Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.
«Готовь сани с лета» не о вас? До сих пор не знаете, где встретить Новый год? Собирайте друзей, пакуйте рюкзак и полетели в сказочную Европу!» – отмечается в сообщении.
Период распродажи: минимальные цены на билеты будут действовать с 4 декабря до 12 декабря 2019 года и доступны для путешествий в период с 25 декабря 2019 до 16 января 2020 года.
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Стоимость билетов по маршрутам из Киева:
Все маршруты для новогодних путешествий можно найти на сайте МАУ.
Багаж. Билеты по минимальным ценам действуют только для тарифа Economy Light. В его стоимость входит перевозка только ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до 7 кг.
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