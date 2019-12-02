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МАУ распродает дешевые билеты на новогодние праздники

МАУ распродает дешевые билеты на новогодние праздники

Украинская авиакомпания МАУ распродает дешевые билеты по Украине и на путешествия в страны Европы в период зимних праздников.

Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.

«Готовь сани с лета» не о вас? До сих пор не знаете, где встретить Новый год? Собирайте друзей, пакуйте рюкзак и полетели в сказочную Европу!» – отмечается в сообщении.

Период распродажи: минимальные цены на билеты будут действовать с 4 декабря до 12 декабря 2019 года и доступны для путешествий в период с 25 декабря 2019 до 16 января 2020 года.

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Стоимость билетов по маршрутам из Киева:

  • Киев – Львов – 767 грн;
  • Киев – Берлин – 934 грн;
  • Киев – Анкакра – 1174;
  • Киев – Ларнака (о. Кипр) – 1318 грн;
  • Киев – Афины – 1318 грн;
  • Киев – Барселона 25 – 1437 грн;
  • Киев – Венеция – 1557 грн;
  • Киев – Мадрид – 1557 грн;
  • Киев – Рим – 1557 грн;
  • Киев – Милан – 1916 грн;
  • Киев – Стамбул – 2012 грн;
  • Киев – Баку – 2300 грн.

Все маршруты для новогодних путешествий можно найти на сайте МАУ.

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Багаж. Билеты по минимальным ценам действуют только для тарифа Economy Light. В его стоимость входит перевозка только ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до 7 кг.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания МАУ предлагает пассажирам международных рейсов выбирать и заказывать товары онлайн в duty free магазине, а получать их непосредственно на борту самолета.
  • МАУ подняла плату за выбор места в процессе бронирования или изменения места во время онлайн-регистрации.
По материалам Finance.UA
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