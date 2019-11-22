Принят законопроект о процедурах банкротства

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня принят за основу проект закона №2276 «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства».
Об этом сообщается на сайте ВР.
Законопроект устраняет недостатки кодекса Украины по процедурам банкротства по недопущению открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций для недопущения нарушения норм Конституции Украины.
Это позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики Украины.
Что это даст. Законопроект ускорит приведение Положения об автоматизированной системе документооборота суда в соответствие с этим Кодексом, а также внедрение в работу судов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, предусмотренной процессуальными кодексами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 4264 19
Молдова вводит налог на Netflix, Facebook и GoogleВчера, 15:42 - 1391 6
Рада отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движенияВчера, 15:01 - 511 4
Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ продлили на 10 летВчера, 16:49 - 1792 4
Физлицам могут ввести упрощенную систему ведения бизнеса5 ч. назад - 1763 2
ТОП-5 областей с самыми низкими зарплатамиВчера, 16:02 - 6043 1
Милованов: Курс доллара по 24 гривни - новая реальность для УкраиныВчера, 16:15 - 4264 19
Киевстар предложил абонентам 2 месяца услуг в подарок за переход на новый тарифВчера, 16:27 - 3421
Президент анонсировал 5% кредиты для бизнеса (видео)7 ч. назад - 2335 2
Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ продлили на 10 летВчера, 16:49 - 1792 4
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Позавчера, 17:10 - 479
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1674
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3440 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4904 2
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3772