Принят законопроект о процедурах банкротства

Сегодня принят за основу проект закона №2276 «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства».

Об этом сообщается на сайте ВР.

Законопроект устраняет недостатки кодекса Украины по процедурам банкротства по недопущению открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций для недопущения нарушения норм Конституции Украины.

Это позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики Украины.

Что это даст. Законопроект ускорит приведение Положения об автоматизированной системе документооборота суда в соответствие с этим Кодексом, а также внедрение в работу судов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, предусмотренной процессуальными кодексами.

Справка Finance.ua

С 21 октября 2019 года в Украине физических лиц могут признавать банкротами, такая процедура определена новым Кодексом Украины по процедурам банкротства. Ранее возможность обанкротиться имели только юридические лица и ФЛП .