Повышение пенсионного возраста для женщин: объяснение ПФУ

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В Украине пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин он повышается. В Пенсионном фонде уверяют, что хотят обеспечить гендерное равенство.
Такое заявление в интервью Народной правде сделала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.
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По ее словам, в Украине пошли на внедрение стандартов, обеспечивающих гендерное равенство.
“Ведь выходя на пенсию в 55 лет, женщины имели меньший стаж, что соответственно сказывалось на размере пенсий. Для женщин пенсионный возраст начал меняться с 1 октября 2011 года, за год повышается на полгода. В 2021 году он составит 60 лет, как у мужчин”, – пояснила Ирина Ковпашко.
Ранее Finance.ua писал, что в Раде планируют пересмотреть законопроект об уменьшении пенсионного возраста для женщин.
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