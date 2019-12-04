Таким может быть новый седан Audi A3

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Audi уже начал дорожные тесты седана Audi A3 нового поколения. Его тестируют в хорошо закамуфлированном виде, но благодаря рендерам, появившимся в Сети, мы можем уже представить, какой будет эта новинка.
Новый Audi A3 построен на платформе MBQ. На этой платформе, кстати, VW Group уже выпустил две свои новинки — VW Golf восьмого поколения и Skoda Octavia четвертого поколения. В дальнейшем на этой платформе появится и новый SEAT Leon.
A3 нового поколения получил новую решетку радиатора, новые воздухозаборники, а также, видимо, обновленные колесные диски и видоизмененные фары и задние фонари. Это пока всё, что мы можем сказать про дизайн.
Так как новый A3 построен на платформе MBQ, то можно ожидать, что салон у него просторней, чем у модели предыдущего поколения. Объем багажника тоже должен увеличиться.
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