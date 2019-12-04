ТОП-5 областей Украины с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Работники сельскохозяйственной отрасли в Ивано-Франковской области за III квартал получили самую высокую среднюю зарплату – 12 767 грн.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Государственной службы статистики.
Обновленные данные Госстата позволяют выделить главные регионы Украины, где оплата труда аграриев была самой высокой.
Читайте также: Области с наибольшим количеством незарегистрированных земель
ТОП-5 областей с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве :
Самые низкие зарплаты в отрасли получили жители Черновецкой (6 167 грн) и Одесской (6501 грн) областей.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Эффект будет немедленным": эксперт назвал серьезный риск для гривни в декабре13 ч. назад - 18719 15
Повышение пенсионного возраста для женщин: объяснение ПФУ10 ч. назад - 53465 3
Как проверить авто по VIN-коду11 ч. назад - 2112 2
Когда полицейский не имеет права требовать документы водителя "на руки"14 ч. назад - 6845 1
Новая программа МВФ поможет экономике Украины расти быстрее — Гончарук13 ч. назад - 588 1
Повышение пенсионного возраста для женщин: объяснение ПФУ10 ч. назад - 53465 3
"Эффект будет немедленным": эксперт назвал серьезный риск для гривни в декабре13 ч. назад - 18719 15
Штрафы по почте: когда не нужно платить9 ч. назад - 4500
Когда полицейский не имеет права требовать документы водителя "на руки"14 ч. назад - 6845 1
Кто сможет бесплатно пользоваться программами РРО - ГНС14 ч. назад - 2677
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)Позавчера, 12:20 - 1058 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1201
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 779
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1922
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3921 1