ТОП-5 областей Украины с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве

Работники сельскохозяйственной отрасли в Ивано-Франковской области за III квартал получили самую высокую среднюю зарплату – 12 767 грн.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Государственной службы статистики.

Обновленные данные Госстата позволяют выделить главные регионы Украины, где оплата труда аграриев была самой высокой.

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ТОП-5 областей с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве :

Ивано-Франковская область — 12 767 грн;

Тернопольская область — 12 345 грн;

Львовская область — 11 128 грн;

Винницкая область — 10 768 грн;

Луганская область — 10 653 грн.

Самые низкие зарплаты в отрасли получили жители Черновецкой (6 167 грн) и Одесской (6501 грн) областей.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, в январе-июле 2019 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве на одного штатного работника составила 8 388 грн.

Минфин анонсировал удешевление кредитов для сельхозпроизводителей с 20% до 5% после открытия рынка с/х земли.

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