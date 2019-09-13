Минфин анонсировал удешевление кредитов для сельхозпроизводителей с 20% до 5%

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При введении рынка земли в Украине финансовая поддержка со стороны правительства будет рассчитана на малых и средних фермеров, а также на индивидуальные хозяйства.
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время встречи с аграриями.
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По ее словам, существует проект двух программ, которые будут возможны при подготовке к реформе.
“Программа, имеющаяся в проекте государственного бюджета – это удешевление кредитов для сельскохозяйственных производителей. Эта программа существует и в 2019 году: программа удешевления кредитов в АПК”, – заявила министр.
“Вы можете пойти в любой банк, являющийся участником программы, и если ваши документы соответствуют всем требованиям, то вы получите более дешевый кредит, потому что государство потратит собственные средства для того, чтобы вы заплатили не 20% ставку, а менее 5%”, – добавила Маркарова.
Однако в правительстве осознают, что аграриев беспокоит не только размер ставки по кредиту.
“Вопрос в стандартах, которые применяют банки, в залоге, который с вас требуют, в финансовой отчетности за последние 3 года, которой у вас нет. Поэтому мы берем лучший мировой опыт Всемирного банка и работаем над программой, которая называется “частичная гарантия кредитования”, но фактически она говорит о том, что государство будет работать со всеми банками не только над удешевлением ставки, но и над тем, чтобы предоставить дополнительные гарантии. Мы рассчитываем, что эта программа запустится раньше, чем будет открыт рынок земли, чтобы у вас была возможность поработать с банками и по состоянию на октябрь было понимание, как вы можете получить дешевые и долгосрочные кредиты по понятной и ускоренной процедуре”, – заявила Маркарова.
Министр заверила, что правительство будет поддерживать все легально работающие компании.
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