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Молдова вводит налог на Netflix, Facebook и Google

Молдова вводит налог на Netflix, Facebook и Google

Правительство Молдовы приняло бюджет на 2020 год, в котором учитывается налог для ведущих поставщиков IT-услуг.

Об этом сообщает Broadband News.

Налог коснется как местных компаний, так и международных техногигантов вроде Netflix, Facebook и Google.

Налог составит 20% от прибыли этих компаний в стране и по расчетам, должен принести в бюджет Молдовы не менее 5 млрд евро в 2020 году.

В правительстве страны уверены, что этот шаг поможет сбалансировать бюджет, прогнозируемый дефицит которого в 2020 году составляет 370 млн евро. Новый налог уже раскритиковала оппозиция страны. В оппозиции уверены, что нанесет он удар по местным компаниям и приведет к «коллапсу экономики».

Международные провайдеры Netflix, Facebook и Google теперь должны будут зарегистрироваться в Молдове и платить новый налог.

Напомним, что в Украине также рассматривают возможность ввести налог для платформ по продаже видеоконтента. Соответствующий законопроект разрабатывают в комитете Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике. Кроме платформ для дистрибуции видеоконтента, вроде Netflix и Youtube, в комитете рассматривают возможность регистрации онлайн-медиа и социальных сетей (Google, YouTube, Facebook) с целью их дальнейшего налогообложения. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс уже разрабатывает налоговый комитет Верховной Рады.

По материалам НВ
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