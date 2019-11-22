Как разделить отпуск на части

Очередность предоставления отпусков на предприятиях,организациях определяется графиками, которые утверждаются собственником и доводится до сведения всех работников.

Об этом говорится в Законе Украины “Об отпусках”.

Ежегодный отпуск по просьбе работника может быть разделен так:

на части любой продолжительности;

основная непрерывная его часть составит не менее 14 календарных дней.

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Разделение осуществляется по желанию работника. Хотя работодатель может не согласиться разделить отпуск так, как того желает работник.

В этом случае работодатель может предложить свои условия.

Исключение – лицам с инвалидностью ежегодные отпуска предоставляются по желанию в удобное для них время.

Напомним, Finance.ua писал, что отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении. Об этом говорится в законопроекте №2436. Предлагают отпуск продолжительностью 14 календарных дней, который будет предоставляться после рождения ребенка.

Справка Finance.ua:

Право на отпуска в случае увольнения:

По желанию работника (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск с последующим увольнением. Датой увольнения в этом случае является последний день отпуска.

В случае увольнения работника в связи с окончанием срока трудового договора неиспользованный отпуск может по его желанию предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично превышает срок трудового договора.

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