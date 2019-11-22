Как разделить отпуск на части

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Очередность предоставления отпусков на предприятиях,организациях определяется графиками, которые утверждаются собственником и доводится до сведения всех работников.
Об этом говорится в Законе Украины “Об отпусках”.
Ежегодный отпуск по просьбе работника может быть разделен так:
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Разделение осуществляется по желанию работника. Хотя работодатель может не согласиться разделить отпуск так, как того желает работник.
В этом случае работодатель может предложить свои условия.
Исключение – лицам с инвалидностью ежегодные отпуска предоставляются по желанию в удобное для них время.
Напомним, Finance.ua писал, что отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении. Об этом говорится в законопроекте №2436. Предлагают отпуск продолжительностью 14 календарных дней, который будет предоставляться после рождения ребенка.
Право на отпуска в случае увольнения:
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