Сервис МФО все еще требует внимания — эксперт

Сервис подбора кредитов
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Чтобы создать сервис по кредитованию, необходимо сконцентрироваться на “правильном” взаимодействии с клиентом.
Об этом заявила Виктория Омельченко, коммерческий директор компании Tsi на FinRetail2019.
«Сервис МФО все еще требует внимания. Например, не у всех есть bank-id, кому-то важен оффлайн-договор, несмотря на перевод бизнеса в онлайн, люди все еще часто хотят уточнить что-то по телефону в разговоре, а оператор не отвечает или нет обслуживания по телефону, нет поддержки 24/7, или нет поддержки в мессенджерах», – рассказала Виктория Омельченко.
По ее словам, в новом мобильном мире, где для каждого процесса есть свое приложение, клиенты требуют простоты.
«Им необходимы удобные сервисы. Они ожидают, что решения будут интуитивно понятными и удобными. Клиенты хорошо понимают ценность сведений о себе и ожидают, что данные будут использоваться в их интересах. Важно сконцентрироваться на “правильном” взаимодействии с клиентом», – прокомментировала Омельченко.
Как она отмечает, эффективное использование информации – новый стандарт в современном мире.
«Но перед этим нужно собрать данные, обработать их и предоставить нужному человеку в нужное время и в нужном виде. Внедрение инновационных решений превращает продвинутую аналитику в коммуникацию. Будьте там, где ваш клиент: в его смартфоне, дома, в магазине (причем онлайн и офлайн), по пути на работу, изучите его, персонализируйте предложение, оптимизируйте процессы внутри, ускоряйте процессы, улучшайте взаимодействие», – добавила она.
То есть клиенты хотят, чтобы все было интуитивно понятно, и будут рады найти в лице кредитора партнера, который понимает их нужды и заранее знает, когда потребуется помощь.
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