Citroen C4 Cactus станет электромобилем

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Citroen планирует в 2020 году начать продавать Citroen C4 Cactus нового поколения. Эта новинка получит полностью электрическую версию, сообщает глава Citroen Линда Джексон.
Электрический C4 Cactus станет первым серийным электромобилем компании Citroen. С 2020 года каждая новая модель этого бренда будет иметь гибридную или электрическую версию. К 2025 году абсолютно все модели «Ситроена» получат электрические версии.
Новая модель, которая заменит Citroen C4 Cactus, должна быть построена на модернизированной платформе CMP. Эта платформа подходит для создания машин с двигателем внутреннего сгорания и с электрической силовой установкой. На ней уже построены такие модели, как Peugeot 208, Opel Corsa и DS 3 Crossback.
Citroen рассчитывает, что электрический Citroen C4 станет более успешным, чем C-Zero. В Европе за первые десять месяцев 2019 года продали всего 929 экземпляров C-Zero.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)Вчера, 19:05 - 11199 10
Ждать ли доллар по 20? Эксперт рассказал, что повлияет на курс в ближайшее время (видео)Вчера, 16:00 - 25222 4
Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 раз8 ч. назад - 914 3
В "зеленую энергетику" инвестировали почти 5 миллиардов долларов за 5 лет — Гончарук12 ч. назад - 387 3
Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газОколо часа назад - 484 2
В Украине появилась новая схема махинаций с банковскими карточками10 ч. назад - 4189 2
Названы цены на Skoda Octavia 2020Вчера, 23:45 - 3780 1
Смогли бы вы зарабатывать на скидках? 🤔 (тест)12 ч. назад - 1699
Курс наличного доллара10 ч. назад - 1652
Основные проблемы предпринимателей в Украине (исследование Минцифры)10 ч. назад - 1436
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1325
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2754 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4065 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3244
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1636