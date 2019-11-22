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Citroen C4 Cactus станет электромобилем

Citroen C4 Cactus станет электромобилем

Citroen планирует в 2020 году начать продавать Citroen C4 Cactus нового поколения. Эта новинка получит полностью электрическую версию, сообщает глава Citroen Линда Джексон.

Электрический C4 Cactus станет первым серийным электромобилем компании Citroen. С 2020 года каждая новая модель этого бренда будет иметь гибридную или электрическую версию. К 2025 году абсолютно все модели «Ситроена» получат электрические версии.

Новая модель, которая заменит Citroen C4 Cactus, должна быть построена на модернизированной платформе CMP. Эта платформа подходит для создания машин с двигателем внутреннего сгорания и с электрической силовой установкой. На ней уже построены такие модели, как Peugeot 208, Opel Corsa и DS 3 Crossback.

Citroen рассчитывает, что электрический Citroen C4 станет более успешным, чем C-Zero. В Европе за первые десять месяцев 2019 года продали всего 929 экземпляров C-Zero.

По материалам autonews.ua
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