0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Жизнь в гаджетах: какие бренды интересуют украинцев

Жизнь в гаджетах: какие бренды интересуют украинцев

Аналитика показала – Apple стал самым популярным брендом смартфонов в 2019 году. Об этом говорится в исследовании OLX.

За айфонами к продавцам обращались в среднем 7,1 раза по каждому объявлению. Xiaomi почти наступает на пятки калифорнийскому гиганту – их смартфоны получали по 6,6 отклика. Бронзу получил LG с 5,3 откликами, на четвертом месте расположились Meizu и Lenovo. Стоит отметить, что Samsung попал лишь в первую десятку.

Почти половина онлайн-покупок в Украине приходится на бытовую технику и электронику – свидетельствует последнее исследование GfK. При этом смартфоны покупают чаще всего – 19% респондентов.

Топ-5 брендов смартфонов:

  • Apple – 7,1 отклика;
  • Xiaomi – 6,6 отклика;
  • LG – 5,3 отклика;
  • Meizu – 5,1 отклика;
  • Lenovo – 4,1 отклика.

Быстрый кредит на смартфон

Согласно последним данным GfK, 68% украинцев владеют еще и ноутбуком. Самым популярным брендом портативных компьютеров стал Apple, собрав в среднем 4,6 отзыва на одно предложение о продаже МасВоок’ов. Второе место разделили ASUS и Acer.

Топ-5 брендов ноутбуков:

  • Apple – 4,6 отклика;
  • ASUS / Acer – 4 отклика;
  • Lenovo – 3,9 отклика;
  • HP – 3,3 отклика;
  • Dell – 2,8 отклика.

Украинцы уверенно покупают технику Apple – iPad возглавил рейтинг с 4,9 откликами на одно предложение. Планшеты от Samsung заняли второе место в рейтинге – 4,1 отклика. 3 отклика и 3 место достались бренду ASUS.

Топ-5 брендов планшетов:

  • Apple – 4,9 отклика;
  • Samsung – 4,1 отклика;
  • ASUS – 3 отклика;
  • Acer – 2,9 отклика;
  • Lenovo – 2,3 отклика.

Топ-5 брендов портативных колонок:

  • Sony – 6 откликов;
  • Marshall – 5 откликов;
  • JBL – 4 отклика;
  • Xiaomi – 3 отклика;
  • Bose – 2 отклика.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.