Жизнь в гаджетах: какие бренды интересуют украинцев

Аналитика показала – Apple стал самым популярным брендом смартфонов в 2019 году. Об этом говорится в исследовании OLX .

За айфонами к продавцам обращались в среднем 7,1 раза по каждому объявлению. Xiaomi почти наступает на пятки калифорнийскому гиганту – их смартфоны получали по 6,6 отклика. Бронзу получил LG с 5,3 откликами, на четвертом месте расположились Meizu и Lenovo. Стоит отметить, что Samsung попал лишь в первую десятку.

Почти половина онлайн-покупок в Украине приходится на бытовую технику и электронику – свидетельствует последнее исследование GfK. При этом смартфоны покупают чаще всего – 19% респондентов.

Топ-5 брендов смартфонов:

Apple – 7,1 отклика;

Xiaomi – 6,6 отклика;

LG – 5,3 отклика;

Meizu – 5,1 отклика;

Lenovo – 4,1 отклика.

Согласно последним данным GfK, 68% украинцев владеют еще и ноутбуком. Самым популярным брендом портативных компьютеров стал Apple, собрав в среднем 4,6 отзыва на одно предложение о продаже МасВоок’ов. Второе место разделили ASUS и Acer.

Топ-5 брендов ноутбуков:

Apple – 4,6 отклика;

ASUS / Acer – 4 отклика;

Lenovo – 3,9 отклика;

HP – 3,3 отклика;

Dell – 2,8 отклика.

Украинцы уверенно покупают технику Apple – iPad возглавил рейтинг с 4,9 откликами на одно предложение. Планшеты от Samsung заняли второе место в рейтинге – 4,1 отклика. 3 отклика и 3 место достались бренду ASUS.

Топ-5 брендов планшетов:

Apple – 4,9 отклика;

Samsung – 4,1 отклика;

ASUS – 3 отклика;

Acer – 2,9 отклика;

Lenovo – 2,3 отклика.

Топ-5 брендов портативных колонок:

Sony – 6 откликов;

Marshall – 5 откликов;

JBL – 4 отклика;

Xiaomi – 3 отклика;