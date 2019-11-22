Жизнь в гаджетах: какие бренды интересуют украинцев

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Аналитика показала – Apple стал самым популярным брендом смартфонов в 2019 году. Об этом говорится в исследовании OLX.
За айфонами к продавцам обращались в среднем 7,1 раза по каждому объявлению. Xiaomi почти наступает на пятки калифорнийскому гиганту – их смартфоны получали по 6,6 отклика. Бронзу получил LG с 5,3 откликами, на четвертом месте расположились Meizu и Lenovo. Стоит отметить, что Samsung попал лишь в первую десятку.
Почти половина онлайн-покупок в Украине приходится на бытовую технику и электронику – свидетельствует последнее исследование GfK. При этом смартфоны покупают чаще всего – 19% респондентов.
Топ-5 брендов смартфонов:
Согласно последним данным GfK, 68% украинцев владеют еще и ноутбуком. Самым популярным брендом портативных компьютеров стал Apple, собрав в среднем 4,6 отзыва на одно предложение о продаже МасВоок’ов. Второе место разделили ASUS и Acer.
Топ-5 брендов ноутбуков:
Украинцы уверенно покупают технику Apple – iPad возглавил рейтинг с 4,9 откликами на одно предложение. Планшеты от Samsung заняли второе место в рейтинге – 4,1 отклика. 3 отклика и 3 место достались бренду ASUS.
Топ-5 брендов планшетов:
Топ-5 брендов портативных колонок:
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