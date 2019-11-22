Кредиторы банков-банкротов получили более 1,5 млрд грн

В октябре 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков погашено требований на общую сумму 1 151,15 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из них 0,87 млн грн погашено кредиторам второй очереди, 670,22 млн грн – третьей, 0,16 млн грн – четвертой, 477,43 млн грн – седьмой и 2,47 млн грн – восьмой очереди.

Из общего объема средств для расчета с кредиторами неплатежеспособных банков в октябре на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов было направлено 163,44 млн грн, из них 155,45 млн грн – на погашение требований НБУ.

Внеочередные выплаты НБУ осуществили такие банки:

- АО «Дельта Банк» – 70,43 млн грн;

- ПАО «КБ «Надра» – 68,74 млн грн;

- АО «Еврогазбанк» – 11,89 млн грн;

- АО «Родовид Банк» – 4,39 млн грн.

Всего за десять месяцев 2019 года обеспеченным кредиторам погашено требований на общую сумму 2,163 млрд грн (в т. ч. НБУ – 1,913 млрд грн).

Общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2019 составляет 41,96 млрд грн, из которых 10,29 млрд грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 9,21 млрд грн – НБУ).

Напомним, в сентябре 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков было погашено требований на общую сумму 625 млн грн.