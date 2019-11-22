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В "зеленую энергетику" инвестировали почти 5 миллиардов долларов за 5 лет — Гончарук

В "зеленую энергетику" инвестировали почти 5 миллиардов долларов за 5 лет — Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за последние 5 лет в сферу возобновляемой энергетики было инвестировано 4,8 миллиарда долларов.

Об этом он сообщил в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передает правительственный портал.

“Сегодня в Украине реализуется ряд проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 2,5 гигаватт. Это самый большой показатель за все годы независимости нашего государства.

В эту сферу инвестировано 4,8 млрд долларов в течение последних 5 лет”, – отмечает премьер.

“Нашей целью является увеличение доли возобновляемой энергетики. Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году. Мы бы высоко оценили сотрудничество с IRENA в этом направлении”, – подчеркнул премьер.

Гендиректор IRENA Франческо Ла Камера высказал поддержку действиям правительства:

“Украина находится в правильном направлении. Вы можете рассчитывать на нас в вопросах развития системы возобновляемой энергетики в вашей стране”, – подчеркнул он.

Кроме этого, на встрече обсуждали внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной ВИЭ, для стимулирования развития возобновляемой энергетики. Первый аукцион должен состоятся уже в апреле 2020 года.

По материалам Економічна Правда
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