В "зеленую энергетику" инвестировали почти 5 миллиардов долларов за 5 лет — Гончарук

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за последние 5 лет в сферу возобновляемой энергетики было инвестировано 4,8 миллиарда долларов.
Об этом он сообщил в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передает правительственный портал.
“Сегодня в Украине реализуется ряд проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 2,5 гигаватт. Это самый большой показатель за все годы независимости нашего государства.
В эту сферу инвестировано 4,8 млрд долларов в течение последних 5 лет”, – отмечает премьер.
“Нашей целью является увеличение доли возобновляемой энергетики. Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году. Мы бы высоко оценили сотрудничество с IRENA в этом направлении”, – подчеркнул премьер.
Гендиректор IRENA Франческо Ла Камера высказал поддержку действиям правительства:
“Украина находится в правильном направлении. Вы можете рассчитывать на нас в вопросах развития системы возобновляемой энергетики в вашей стране”, – подчеркнул он.
Кроме этого, на встрече обсуждали внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной ВИЭ, для стимулирования развития возобновляемой энергетики. Первый аукцион должен состоятся уже в апреле 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Реальные доходы украинцев превысили докризисные на 18% — Минэкономики (таблица)Вчера, 11:12 - 1809 32
Большинство украинцев против продажи земли - опросВчера, 12:43 - 925 12
Правительство проведет электронную перепись населения уже в этом году – ДубилетВчера, 10:07 - 1077 7
Украина на 8 месте в мире по привлекательности инвестиций в альтернативную энергетикуВчера, 09:15 - 423 5
Премьер пообещал, что большинство медицинских услуг станут бесплатнымиВчера, 08:13 - 674 5
Ждать ли доллар по 20? Эксперт рассказал, что повлияет на курс в ближайшее время (видео)Вчера, 16:00 - 17375 1
Назвали случаи, когда субсидию придется вернутьВчера, 20:02 - 6067
Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)Вчера, 19:05 - 5514 4
Межбанк: ожидаются спекулятивные раскачки курса доллараВчера, 11:20 - 2792 1
8 причин, по которым вам не дадут кредит в банкеВчера, 10:12 - 2458 3
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1259
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2610 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3899 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3167
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1592