Задолженность по зарплатам с начала года выросла на треть (инфографика)

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Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 3438,0 млн грн, что на 9,5% (на 296,9 млн грн) больше, чем месяцем ранее.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн, что на 311,7 млн грн (15,8%) больше, чем месяц назад.
При этом с начала года задолженность по зарплате выросла на 30% (на 826,1), а для работников экономически активных предприятий – на 56,7% (на 792,9 млн грн).
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