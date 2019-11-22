Задолженность по зарплатам с начала года выросла на треть (инфографика)

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 3438,0 млн грн, что на 9,5% (на 296,9 млн грн) больше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн, что на 311,7 млн грн (15,8%) больше, чем месяц назад.

При этом с начала года задолженность по зарплате выросла на 30% (на 826,1), а для работников экономически активных предприятий – на 56,7% (на 792,9 млн грн).