Мировые цены на кофе резко выросли на фоне замедления производства

Цены на кофе за последние недели выросли более чем на 25%, что обусловлено признаками сокращения производства кофе в Латинской Америке.

Как пишет издание, фьючерсы на кофе выросли до 1,173 долларов за фунт на Intercontinental Exchange (ICE), по сравнению с недавним минимумом в 93 цента за фунт в середине октября, на фоне опасений относительно избытка предложения.

“Цены растут, поскольку запасы кофе на складах, которые отслеживает ICE, уменьшились за последние недели почти на 78 тыс. мешков, пишет издание. Трейдеры говорят, что одной из основных причин этого является замедление сбора кофе из Гондураса, третьего по величине производителя арабики в мире, из-за крайне сухих погодных условий”, – отметили в издании.

Хотя на Гондурас приходится менее 10% мирового производства арабики, он является ключевым источником поставок, сертифицированным ICE и оказывает непропорционально большое влияние на фьючерсные цены, говорится в записке от 11 ноября товарного брокера Marex Spectron.