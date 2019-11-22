Измеритель скорости TRUCAM незаконный - решение суда

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Измеритель скорости TRUCAM незаконный – такое решение принял суд 19 ноября этого года.Об этом пишет “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.
В сообщении говорится о том, что сейчас отсутствует окончательная позиция судов относительно законности применения измерителя скорости TruCAM.
Но седьмой апелляционный административный суд признал лазерный измеритель скорости TruCAM LTI 20/20 незаконным (решением от 19.11.2019 по делу №296/6485/19).
Решение суда. Устройство является исключенным из Государственного реестра 02.11.2015 и сертификат является не действующим еще с 02.11.2015. На основании изложенного, суд признал измерение скорости этим устройством неправомерным и отменил наложенный на водителя штраф за превышение скорости.
Ранее Finance.ua сообщал, что с 20 ноября на дорогах увеличилось количество участков, на которых будут использоваться радары измерения скорости TruCAM, а также расширятся уже существующие. В общем для измерения скорости будет работать 115 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 186 участках.
Штрафы за превышение скорости в 2019:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 разВчера, 14:01 - 1266 5
Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газВчера, 21:00 - 2049 4
В "зеленую энергетику" инвестировали почти 5 миллиардов долларов за 5 лет — ГончарукВчера, 10:01 - 463 4
8500 грн за не пристегнутый ремень безопасностиВчера, 20:01 - 6636 2
В Украине появилась новая схема махинаций с банковскими карточкамиВчера, 12:17 - 5787 2
8500 грн за не пристегнутый ремень безопасностиВчера, 20:01 - 6636 2
В Украине появилась новая схема махинаций с банковскими карточкамиВчера, 12:17 - 5787 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 3702
ЗАЗ начал испытывать новую модель (фото)5 ч. назад - 2521
Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газВчера, 21:00 - 2049 4
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1341
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2793 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4140 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3290
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1651