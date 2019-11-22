Измеритель скорости TRUCAM незаконный - решение суда

Измеритель скорости TRUCAM незаконный – такое решение принял суд 19 ноября этого года.

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Об этом пишет “Дорожный адвокат” в

В сообщении говорится о том, что сейчас отсутствует окончательная позиция судов относительно законности применения измерителя скорости TruCAM.

Но седьмой апелляционный административный суд признал лазерный измеритель скорости TruCAM LTI 20/20 незаконным (решением от 19.11.2019 по делу №296/6485/19).

Решение суда. Устройство является исключенным из Государственного реестра 02.11.2015 и сертификат является не действующим еще с 02.11.2015. На основании изложенного, суд признал измерение скорости этим устройством неправомерным и отменил наложенный на водителя штраф за превышение скорости.

Ранее Finance.ua сообщал, что с 20 ноября на дорогах увеличилось количество участков, на которых будут использоваться радары измерения скорости TruCAM, а также расширятся уже существующие. В общем для измерения скорости будет работать 115 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 186 участках.

Справка Finance.ua:

Штрафы за превышение скорости в 2019:

в населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/ч;

штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн;