В терминале D аэропорта Борисполь соорудили три дополнительных выхода на посадку

В аэропорту Борисполь завершили строительство новой зоны вылета в терминале D, которая включает три дополнительных выхода на посадку для доставки пассажиров к самолетам с помощью автобусов.

Новые выходы получили обозначение D1A, D1B, D1C. Они расположены на первом уровне терминала под зоной выхода на посадку D1, оснащенной телетрапом, в левом крыле здания.

Площадь новой зоны с учетом технологических помещений составляет 711 кв. м, из которых непосредственно на зал ожидания отведено 470 м. Попадать сюда пассажиры будут с помощью эскалатора, лифта или лестницы. Для их установки строители вырезали проемы в перекрытиях терминала.

По заявлению аэропорта Борисполь, пропускная способность дополнительных выходов на посадку составляет 450 пассажиров в час.

На данный момент новая зона вылета не введена в эксплуатацию. Заместитель гендиректора аэропорта Борисполь по коммерческой деятельности и развитию Георгий Зубко сообщил, что это произойдет до конца года после завершения проверки Государственной архитектурной инспекцией.