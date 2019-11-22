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До конца 2020 года билеты Укрзализныци подорожают на 22% — финансовый план

До конца 2020 года билеты Укрзализныци подорожают на 22% — финансовый план

В финансовом плане Укрзализныци на 2020 год предусмотрен ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта.

Об этом сообщает «ЦТС», ссылаясь на финансовый план Укрзализныци на 2020 год.

Отмечается, что причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов государственной железнодорожной компании. В целом доход Укрзализныци планируют увеличить на 13% в 2020 году, в том числе доход от пассажирских перевозок — на 8%.

Вместе с этим, “Укрзалізниця” планирует повышать доходы от грузовых перевозок. Тарифы на грузовые перевозки УЗ будут расти на 2,5% ежеквартально. Кроме этого, в Укрзализныце планируют продавать металлолом.

По материалам Центр транспортных стратегий
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