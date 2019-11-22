8 причин, по которым вам не дадут кредит в банке

Принимая решение о выдаче денег, банк проверяет платежеспособность клиента. Когда клиент удовлетворяет условиями — кредит выдадут.

Эксперты БыстроЗайм, одной из ведущих украинских кредитных компании, рассказали, почему банки отказывают в выдаче денег. Прочитав статью вы узнаете, как улучшить кредитный рейтинг и гарантированно получить займ.

Не знаете, даст ли вам банк кредит? Пройдите тест .

Если по результатам теста вы не получаете кредит в банке, то ниже список причин, которые могли на это повлиять.

Плохая кредитная история

Невыплата старых кредитов — частая причина отказа.

Кредитная история каждого человека содержит информацию о взятых займах и сроках погашений. Ведут ее специальные бюро – частные компании, с которыми сотрудничают банки.

Украинское бюро кредитных историй – крупнейшее в Украине. В его базе содержиться более 68 миллионов дел .

На сайте бюро можно раз в год бесплатно посмотреть свою кредитную историю. Повторный просмотр будет стоит 50 грн.

Когда вы собираетесь взять деньги в заем, банк обязательно проверяет информацию о вас. Если он видит, что у вас были невыплаты или частые просрочки, он откажет.

Что делать? Для улучшения кредитной истории вы должны:

Погасить просрочки.

Сократить количество открытых займов.

Активно пользоваться кредитами без просрочек.

Беспроцентные онлайн кредиты – отличное средство для улучшения кредитной истории. Вы берете небольшую сумму на короткий период, вовремя оплачиваете и улучшаете свой рейтинг.

Много заявок в разные банки

Если за короткий промежуток времени разместить 5-6 заявок на получение займа, то банки посчитают такое поведение подозрительным, а клиента — рискованным. Таким образом ухудшится кредитная история даже без взятия денег. Банки думают, что если вам срочно нужны деньги, то у вас финансовые проблемы и лучше не связываться с вами .

Что делать? Если вы уже успели ухудшить частыми запросами кредитную историю, не отчаивайтесь — через 2-3 месяца банки перестают считать это негативным фактором.

Недостаточный стаж

Размер официального трудового стажа на последнем месте работы — важный параметр для банков. Например, в банке Credit Agricole выдают кредит, если стаж на основной работе не менее 4 месяцев.

Если вы работаете много лет в одной компании, для банка это означает что вы надежный клиент, и он рассчитывает на возврат средств.

Что делать? Не все банки требуют трудового стажа — попробуйте обратиться к ним.

Отсутствие официального трудоустройства

Множество людей в нашей стране работают неофициально. Возможно , вы один из них. Тогда это может стать причиной отказа в выдаче займа.

Когда вы не способны подтвердить доход, то банки считают вас неплатежеспособным клиентом, что приводит к отказу.

Что делать? Банкам важно быть уверенными в возврате средств. Поэтому наличие официальной работы с серьезным стажем будет преимуществом .

Если работаете неофициально, то докажите свою платежеспособность другим методом, например — наличием недвижимости или автомобиля.

Недостаточный стаж

Размер официального трудового стажа на последнем месте работы — важный параметр для банков. Например, в банке Credit Agricole выдают кредит, если стаж на основной работе не менее 4 месяцев.

Если вы работаете много лет в одной компании, для банка это означает что вы надежный клиент, и он рассчитывает на возврат средств.

Что делать? Не все банки требуют трудового стажа — попробуйте обратиться к ним.

Возраст

Возраст клиента также влияет на выдачу кредита.



Если молоды — у вас нет надежной кредитной истории и стабильного трудоустройства.

Если пенсионер — банки считают вас ненадежным клиентом из – за нестабильного здоровья пожилых людей.

Что делать? Когда возраст не позволяет взять заем в банке, то хорошим решением будет обратиться к МФО. В отличии от банков, при взятии онлайн кредита критерии другие. Поэтому возможно получить заем и студентам, и пенсионерам.

Слишком большая сумма

Если вы пробуете сразу взять крупную сумму денег — десятки или даже сотни тысяч гривен, то не удивляйтесь отказу. Чтобы банк выдал такой заем, он должен быть уверен в возврате средств. Чем больше и чаще вы берете кредиты и обслуживаете без просрочек, то тем охотнее банк даст деньги.

Что делать? Постепенно повышайте сумму денег, которую берете в заем. Возможно, потребуется наличие авто или собственного жилья. Также важно иметь положительную кредитную историю.

Нет истории кредитов

Если вы только собираетесь получить свой первый заем, то можете столкнуться с трудностями. У банка нет информации по вашей кредитной истории, а значит он рискует когда выдает деньги.

Если банк относиться к вам настороженно, то он не будет предоставлять крупную сумму в долг. В начале вы получите небольшой лимит на карте, например, несколько тысяч гривен.

Что делать? Если вам внезапно понадобился кредит, а до этого вы его не брали, то нужно выбрать один из двух вариантов:

Довольствоваться небольшим банковским займом, чтобы постепенно доказать платежеспособность и надежность.

Взять бесплатный онлайн кредит на нужную сумму. В будущем, когда вернете его, это также улучшит вашу кредитную историю.

Семейное положение

Для банка важна надежность и стабильность клиента. При прочих равных, состоящий в браке человек всегда имеет преимущество перед клиентом без пары. По статистике, которую публиковал один из украинских банков шанс получить кредит у женатого человека на 30% выше.

Но это при условии, что муж или жена также будут работающими гражданами. Иначе банк будет вычитать из зарплаты сумму денег, которая необходима на содержание иждивенца.

После оформления брака, шансы на положительное решение банка возрастают.

Также на решение о выдаче кредита влияет количество детей в семье, ведь на их содержание тоже требуются деньги.

Что делать? Если вы желаете получить кредит на лучших условиях, то стоит позаботиться о том, чтобы подтвердить платежеспособность обоих членов семьи.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели основные факторы, влияющие на решение банков о выдаче кредита. Когда вы подаете заявку в банк, то ваши данные обрабатываются алгоритмами, которые определяют — давать заем или нет.

Зная важные параметры для банков, вы понимаете их мотивацию при выдаче денег и свои шансы на получение займа.

Чтобы узнать шансы на получение банковского кредита пройдите тест .