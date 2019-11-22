Как будут выглядеть новые 200 и 500 гривен (фото)

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Национальный банк Украины показал дизайн новых банкнот и рассказал о планах по переходу на обновленные гривны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Будут введены обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, которые по дизайну наследуют банкноты нового поколения гривны – номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен.
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Когда введут в обращение. 25 февраля 2020 года в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен;
Дизайн. Новые банкноты в 50 и 200 грн по дизайну наследуют банкноты нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. Они содержат основные изображения банкнот 50 и 200 гривен предыдущих образцов, имеют аналогичные размеры и подобную цветовую гамму.
Защита. Улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для слабовидящих. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с изменяющийся высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.
Инновационные защитные элементы:
Гражданам не нужно будет обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 200 гривен предыдущего образца на обновленные банкноты и оборотные монеты.
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