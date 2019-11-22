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Как будут выглядеть новые 200 и 500 гривен (фото)

Как будут выглядеть новые 200 и 500 гривен (фото)

Национальный банк Украины показал дизайн новых банкнот и рассказал о планах по переходу на обновленные гривны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Будут введены обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, которые по дизайну наследуют банкноты нового поколения гривны – номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен.

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Когда введут в обращение. 25 февраля 2020 года в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен;

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  • в середине 2020 года – в обращение будут введены монеты номиналом 10 гривен (точная дата будет сообщена дополнительно)»,- сообщает НБУ.

Дизайн. Новые банкноты в 50 и 200 грн по дизайну наследуют банкноты нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. Они содержат основные изображения банкнот 50 и 200 гривен предыдущих образцов, имеют аналогичные размеры и подобную цветовую гамму.

Защита. Улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для слабовидящих. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с изменяющийся высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Инновационные защитные элементы:

  • один из них – это оптически-изменяющийся элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и должен постепенно менять цвет при изменении угла наклона банкноты;
  • другой – “оконная” защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривны. Если поменять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект – изменяется направление движения ее фонового изображения.

Гражданам не нужно будет обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 200 гривен предыдущего образца на обновленные банкноты и оборотные монеты.

По материалам Finance.UA
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