Украина поднялась во всемирном рейтинге процветания

Украина заняла 96 место во всемирном рейтинге процветания за 2019 год среди 167 стран, поднявшись за год на три позиции.

Об этом сообщается в ежегодном исследовании аналитического центра Legatum Institute.

Однако Украина уступила таким африканским странам, как Тунис (95 место), Белиз (94 место) и Сан-Томе и Принсипи (островное государство в западной части Африки, 93 место).

Напомним, что в 2009 году наша страна находилась на 86 месте, потом постепенно опускалась в рейтинге до 94 места, которое занимала три года подряд (с 2013 по 2015 годы). В 2016, 2017 и 2018 годах Украина располагалась на 104, 103 и 99 местах соответственно. Таким образом, за десять лет она потеряла 10 позиций, но с 2017 года начала подниматься в списке.

При этом, как писал Finance.ua, по результатам ежегодного исследования «Налогообложение 2020» (Paying Taxes 2020), которое проводится PwC совместно с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов.