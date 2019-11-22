0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 228 0

Украина поднялась во всемирном рейтинге процветания

Украина поднялась во всемирном рейтинге процветания

Украина заняла 96 место во всемирном рейтинге процветания за 2019 год среди 167 стран, поднявшись за год на три позиции.

Об этом сообщается в ежегодном исследовании аналитического центра Legatum Institute.

Однако Украина уступила таким африканским странам, как Тунис (95 место), Белиз (94 место) и Сан-Томе и Принсипи (островное государство в западной части Африки, 93 место).

Напомним, что в 2009 году наша страна находилась на 86 месте, потом постепенно опускалась в рейтинге до 94 места, которое занимала три года подряд (с 2013 по 2015 годы). В 2016, 2017 и 2018 годах Украина располагалась на 104, 103 и 99 местах соответственно. Таким образом, за десять лет она потеряла 10 позиций, но с 2017 года начала подниматься в списке.

При этом, как писал Finance.ua, по результатам ежегодного исследования «Налогообложение 2020» (Paying Taxes 2020), которое проводится PwC совместно с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.