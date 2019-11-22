Украина потеряла 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов

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По результатам ежегодного исследования «Налогообложение 2020» (Paying Taxes 2020), которое проводится PwC совместно с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов.
Об этом сообщает PwC.
Обнародованы результаты рейтинга, в котором оценивается простота уплаты налогов в 190 странах мира.
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Причины потери позиций Украиной – обусловлено активными действиями других государств, направленными на автоматизацию процессов и сокращение времени администрирования налогов, а также увеличением фискальной нагрузки на бизнес в нашей стране.
Страны, улучшившие свои результаты в рейтинге:
Над чем работает сейчас Украина — над планом дальнейшей диджитализации работы налоговых органов и реформой налогового администрирования.
Основной вопрос, который требует неотложного внимания – это большое количество времени на налоговый учет. В среднем отечественный бизнес тратит на учет 328 часов в год, что вдвое больше, чем в развитых странах. А по продолжительности учета НДС наше государство занимает 176 место из 190.
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