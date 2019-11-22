Украина потеряла 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов

По результатам ежегодного исследования «Налогообложение 2020» (Paying Taxes 2020), которое проводится PwC совместно с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов.

Об этом сообщает PwC .

Обнародованы результаты рейтинга, в котором оценивается простота уплаты налогов в 190 странах мира.

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Причины потери позиций Украиной – обусловлено активными действиями других государств, направленными на автоматизацию процессов и сокращение времени администрирования налогов, а также увеличением фискальной нагрузки на бизнес в нашей стране.

Страны, улучшившие свои результаты в рейтинге:

Турция, поднявшаяся с 80 на 20 строчку: отменила НДС на капитальные инвестиции и таким образом избавила бизнес от необходимости тратить время на его возмещение.

Венгрия: с 86 на 56 позицию, существенно сократила продолжительность проверки корректировок отчетности по налогу на прибыль.

Португалия, Франция, Польша, Литва, ввели отчетность перед налоговыми органами в режиме реального времени. Отныне государственные контролеры имеют возможность оперативно получать данные о той или иной операции, а бизнес не должен подавать вместе с декларацией огромное количество приложений с информацией о своих транзакциях.

Казахстан запустил пилотный проект по использованию блокчейн-технологий для администрирования НДС .

Над чем работает сейчас Украина — над планом дальнейшей диджитализации работы налоговых органов и реформой налогового администрирования.

Основной вопрос, который требует неотложного внимания – это большое количество времени на налоговый учет. В среднем отечественный бизнес тратит на учет 328 часов в год, что вдвое больше, чем в развитых странах. А по продолжительности учета НДС наше государство занимает 176 место из 190.

Справка Finance.ua

PwC в Украине работает на рынке с 1993 года и входит в глобальную сеть PwC с офисами в 157 странах мира.