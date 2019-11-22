0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 211 0

Украина потеряла 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов

Украина потеряла 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов

По результатам ежегодного исследования «Налогообложение 2020» (Paying Taxes 2020), которое проводится PwC совместно с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов.

Об этом сообщает PwC.

Обнародованы результаты рейтинга, в котором оценивается простота уплаты налогов в 190 странах мира.

Читайте также: Какими будут налоги и сборы для 1,2 и 3 групп ФЛП

Причины потери позиций Украиной – обусловлено активными действиями других государств, направленными на автоматизацию процессов и сокращение времени администрирования налогов, а также увеличением фискальной нагрузки на бизнес в нашей стране.

Страны, улучшившие свои результаты в рейтинге:

  • Турция, поднявшаяся с 80 на 20 строчку: отменила НДС на капитальные инвестиции и таким образом избавила бизнес от необходимости тратить время на его возмещение.
  • Венгрия: с 86 на 56 позицию, существенно сократила продолжительность проверки корректировок отчетности по налогу на прибыль.
  • Португалия, Франция, Польша, Литва, ввели отчетность перед налоговыми органами в режиме реального времени. Отныне государственные контролеры имеют возможность оперативно получать данные о той или иной операции, а бизнес не должен подавать вместе с декларацией огромное количество приложений с информацией о своих транзакциях.
  • Казахстан запустил пилотный проект по использованию блокчейн-технологий для администрирования НДС.

Над чем работает сейчас Украина — над планом дальнейшей диджитализации работы налоговых органов и реформой налогового администрирования.

Налог на депозит 2019

Основной вопрос, который требует неотложного внимания – это большое количество времени на налоговый учет. В среднем отечественный бизнес тратит на учет 328 часов в год, что вдвое больше, чем в развитых странах. А по продолжительности учета НДС наше государство занимает 176 место из 190.

Справка Finance.ua

  • PwC в Украине работает на рынке с 1993 года и входит в глобальную сеть PwC с офисами в 157 странах мира.
  • Компания специализируется на оказании аудиторских, налоговых, юридических и консалтинговых услуг.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.