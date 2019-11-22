Штрафы за «лысые» и поврежденные шины

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В Украине начали штрафовать за «лысые» и поврежденные шины. Штрафы достигают от 340 грн и до лишения права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.
Об этом сообщается на странице Дорожного Адвоката в FACEBOOK.
“Вместе с приходом зимнего периода начался сезон штрафов за «лысые» и поврежденные шины”, – говорится в сообщении.
Правилами запрещается управление автомобилем с высотой рисунка протектора шин менее чем:
Также запрещено управлять автомобилями с шинами разных моделей с разными рисунками протектора, с повреждениями и порезами и тому подобное.
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“Такие ограничения объясняются повышением риска ДТП в зимний период. Если водитель выезжает на «лысых» шинах, он должен понимать, что является опасным не только для себя, но и для других водителей”, – сообщает Дорожный Адвокат.
Как отмечается, во время остановки автомобиля, особенно в зимний период, сотрудники полиции внимательно проверяют состояние шин.
Размер штрафа:
Поэтому при сезонной замене шин обязательно проверьте состояние этих шин в отношении соответствия указанным требованиям, чтобы не лишиться водительского удостоверения и автомобиля.
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