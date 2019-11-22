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Штрафы за «лысые» и поврежденные шины

Штрафы за «лысые» и поврежденные шины

В Украине начали штрафовать за «лысые» и поврежденные шины. Штрафы достигают от 340 грн и до лишения права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Об этом сообщается на странице Дорожного Адвоката в FACEBOOK.

“Вместе с приходом зимнего периода начался сезон штрафов за «лысые» и поврежденные шины”, – говорится в сообщении.

Правилами запрещается управление автомобилем с высотой рисунка протектора шин менее чем:

  • 1,6 мм для легковых автомобилей и грузовых с массой до 3,5 т;
  • 1,0 мм для грузовых автомобилей с массой более 3,5 т;
  • 2,0 мм для автобусов;
  • 0,8 мм для мотоциклов и мопедов.

Также запрещено управлять автомобилями с шинами разных моделей с разными рисунками протектора, с повреждениями и порезами и тому подобное.

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“Такие ограничения объясняются повышением риска ДТП в зимний период. Если водитель выезжает на «лысых» шинах, он должен понимать, что является опасным не только для себя, но и для других водителей”, – сообщает Дорожный Адвокат.

Как отмечается, во время остановки автомобиля, особенно в зимний период, сотрудники полиции внимательно проверяют состояние шин.

Размер штрафа:

  • если высота протектора шин ниже допустимого, инспектор имеет право вынести штраф в размере 340 грн;
  • инспектор имеет право временно задержать авто до замены шин с ненадлежащей высотой протектора;
  • если нарушение совершено повторно в течение года, то водитель может быть лишен права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

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Поэтому при сезонной замене шин обязательно проверьте состояние этих шин в отношении соответствия указанным требованиям, чтобы не лишиться водительского удостоверения и автомобиля.

По материалам Finance.UA
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