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Когда в Украине подорожают новые автомобили

Когда в Украине подорожают новые автомобили

В Украине прогнозируют подорожание новых авто на 15-18% в случае введения эконорм Евро-6 от 1 января 2020 года.

Об этом глава Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко написал в FACEBOOK.

Он отмечает, что налоговики и транспортный Комитет Рады рекомендовали парламенту перенести введение экологических норм Евро-6 на 2025 год, но нардепы постоянно откладывают голосование за соответствующий законопроект.

Назаренко добавляет, что из-за постоянных отсрочек в принятии финального решения зарубежные заводы уже производят для украинского рынка машины со стандартом “Евро-6”, что приведет в перспективе к их подорожанию.

“Если до конца 2019 года в Украине не примут закон об отсрочке стандартов “Евро-6” для новых авто, то уже в 2020 году машины подорожают на 15-18%”, – пишет Назаренко.

По материалам Центр транспортных стратегий
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