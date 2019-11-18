НКРЭКУ предварительно сертифицировала оператора ГТС

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Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла предварительное решение о сертификации оператора ГТС Украины.
Соответствующая информация опубликована на сайте НКРЭКУ.
Сообщается, что на сегодняшнем заседании комиссия приняла предварительное решение о сертификации ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” на основании обоснования к предыдущему решению о сертификации.
Также комиссия сообщит Секретариату Энергетического сообщества о предварительном решении о сертификации оператора ГТС.
Отметим, сертификация оператора ГТС необходима для завершения процесса анбандлинга по требованиям Третьего энергопакета ЕС. Это, в частности, необходимо, чтобы заключать контракты с Россией на транзит или поставки по европейскому законодательству.
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