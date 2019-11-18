Трассу Киев-Одесса могут отремонтировать за деньги ЕБРР

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может профинансировать реконструкцию автодороги M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также строительство северного участка обхода вокруг Львова.
Об этом говорится в Меморандуме о взаимопонимании, который был подписан сегодня в Лондоне премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и президентом ЕБРР.
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Эти проекты будет выполнять Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор). В рамках проектов ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности.
Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействий на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов Советом директоров банка, сообщили в ЕБРР.
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