Где в Украине отремонтировали больше всего дорог за 2019 год (инфографика)

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Харьковская область получила самый большой километраж отремонтированных автодорог.
Об этом свидетельствует анализ издания“Слово и Дело”.
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Наиболее активно ремонтные работы дорог производили в:
Ни одной дороги в этом году не ремонтировали в Луганской и Черкасской областях.
Почти 300 км дорог не отремонтировали в Ивано-Франковской области, 257 км – в Киевской области, 177 км – в Одесской области. Около 11 км дорог осталось реконструировать в Донецкой области и около 16 км – в Хмельницкой.
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