Где в Украине отремонтировали больше всего дорог за 2019 год (инфографика)

Харьковская область получила самый большой километраж отремонтированных автодорог.

Об этом свидетельствует анализ издания“Слово и Дело”.

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Наиболее активно ремонтные работы дорог производили в:

Харьковской области – 116,6 км завершенных дорог, еще ремонтируется 247,6 км участков;

Киевской – за год сделали 59,6 км дорог, почти 257 км в процессе;

Винницкой: отремонтировано 51 км дорог, завершен ремонт трассы Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

Житомирской – сделано полностью 47 км автодорог Житомир – Черновцы и участок Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Ни одной дороги в этом году не ремонтировали в Луганской и Черкасской областях.

Почти 300 км дорог не отремонтировали в Ивано-Франковской области, 257 км – в Киевской области, 177 км – в Одесской области. Около 11 км дорог осталось реконструировать в Донецкой области и около 16 км – в Хмельницкой.

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