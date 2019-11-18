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Правительство передаст в концессию еще 10 объектов

Правительство передаст в концессию еще 10 объектов

Кабинет министров Украины готовит 10 новых проектов концессии, которые объявит в ближайшее время.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство. Два пилотных проекта – морские порты Ольвия и Херсон уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию», – сообщил Гончарук во время инвестиционного саммита Европейского банка реконструкции и развития и стран-членов Восточного партнерства.

По материалам hromadske.tv
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