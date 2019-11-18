Toyota представила серийный электрокроссовер Lexus UX 300e

Японский бренд Lexus, принадлежащий компании Toyota, представил свой первый серийный электромобиль, которым стал кроссовер UX 300e.

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Анонс состоялся в рамках локальной выставки Guangzhou International Automobile Exhibition, которая проходит с 22 ноября по 1 декабря 2019 года.

В компании напомнили, что еще в октябре текущего года представили публике фирменную глобальную стратегию «Lexus Electrified», которая предусматривает постепенный переход на «зеленые» технологии. Первенцем в рамках реализации данной программы как раз и станет электрокроссовер Lexus UX 300e.

Модель получит электродвигатель на передней оси мощностью 150 кВт / 204 л.с. с крутящим моментом 300 Нм и батарею емкостью 54,3 кВт/ч, которая обеспечивает до 400 км (250 миль) запаса хода по измерительному циклу NEDC.

Батарея поддерживает заряд мощностью до 50 кВт (стандартный 6,6 кВт), что не так уж и много по современным меркам, однако вполне достаточно для адекватного времени заряда с учетом не самой большой емкости батареи.