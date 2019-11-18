Украина отменила для эстонцев бесплатные визы

Украина больше не будет выдавать бесплатные долгосрочные визы эстонским гражданам.

Это решение приняло правительство в ответ на действия эстонского правительства.

В июле 2018 года было введено бесплатное оформление гражданам Эстонии долгосрочных виз для въезда в Украину.

Это было ответом на аналогичное решение эстонской стороны – чтобы соблюсти принцип взаимности в отношениях между Украиной и Эстонией в сфере оформления виз, пояснили в правительстве.

Разъяснение эстонского правительства: 90% граждан Украины подают документы на получение визы для длительного пребывания для работы в Эстонии, поддерживать льготное отношение к гражданам Украины уже не оправданно.

Приказ вступил в силу 1 ноября.

Как ранее писали, в Эстонии проверят всех украинцев, работающих по договорам аренды рабочей силы.

Справка Finance.ua: