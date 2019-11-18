Как изменить адрес регистрации предпринимателя

Предприниматель меняет место жительства, т. е. и налоговый адрес, по которому он состоит на учете в налоговой инспекции. Адрес, по которому зарегистрирован как ФЛП, указан в реестрах, разрешительных документах.

Что нужно делать при изменении налогового адреса:

написать заявление и заплатить сбор;

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подать госрегистратору заявление по форме 11;

внести изменения в Единый госреестр;

к заявлению надо приложить квитанцию об уплате админсбора: в 2019 году — 190 грн.

регистрация по ускоренной процедуре за 6 часов — 380 грн, в течение 2 часов – 950 грн.

Куда подавать документы – надо отдать госрегистратору или нотариусу. Отправить заказное письмо с описью вложения по почте, с заверенной подписью у нотариуса.

Как проверить, внесен ли новый адрес в Госреестр – посмотреть на сайте Минюста .

Штрафы. За непредставление информации об изменении адреса – штраф 170 грн.

Справка Finance.ua: