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Как изменить адрес регистрации предпринимателя

Как изменить адрес регистрации предпринимателя

Предприниматель меняет место жительства, т. е. и налоговый адрес, по которому он состоит на учете в налоговой инспекции. Адрес, по которому зарегистрирован как ФЛП, указан в реестрах, разрешительных документах.

Что нужно делать при изменении налогового адреса:

  • написать заявление и заплатить сбор;

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  • подать госрегистратору заявление по форме 11;
  • внести изменения в Единый госреестр;
  • к заявлению надо приложить квитанцию об уплате админсбора: в 2019 году — 190 грн.

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  • регистрация по ускоренной процедуре за 6 часов — 380 грн, в течение 2 часов – 950 грн.

Куда подавать документы – надо отдать госрегистратору или нотариусу. Отправить заказное письмо с описью вложения по почте, с заверенной подписью у нотариуса.

Как проверить, внесен ли новый адрес в Госреестр – посмотреть на сайте Минюста.

Штрафы. За непредставление информации об изменении адреса – штраф 170 грн.

Справка Finance.ua:

  • Министр финансов Украины Оксана Маркарова объяснила, у каких ФЛП могут быть проблемы. Так, новые нормы законодательства в отношении физических лиц – предпринимателей приняты не для наполнения доходной части бюджета. От введения их в действие выигрывает честный малый бизнес.
По материалам Finance.UA
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