ЕБРР стал совладельцем трех украинских страховых компаний

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Европейский банк реконструкции и развития вошел в капитал FFH Ukraine Hpldings, которая контролирует 3 страховые компании Украины: «АРКС», «АРКС Лайф» (ранее AXA «AXA страхование жизни») и «Универсальная».
Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.
В целом ЕБРР выкупил 30% акций холдинга. Остальные 70% контролирует канадская финансовая компания Fairfax Financial Holdings Limited.
В ЕБРР отмечают, что такая операция должна «способствовать консолидации на сильно фрагментированном рынке Украины, поддержке рыночной конкуренции и росту».
Отметим, что ранее страховые компании «АРКС» и «АРКС Лайф» принадлежали к французской финансовой группе AXA. Они переименовались в июле 2019 года в связи со сменой собственника.
Напомним, что компания AXA объявила о выходе с украинского рынка и продаже своих украинских страховых компаний 23 октября 2018 года. Покупателем «AXA Страхование» и «AXA Страхование жизни» стала канадская финансовая компания Fairfax Financial Holdings Limited.
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