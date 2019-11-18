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ЕБРР стал совладельцем трех украинских страховых компаний

ЕБРР стал совладельцем трех украинских страховых компаний

Европейский банк реконструкции и развития вошел в капитал FFH Ukraine Hpldings, которая контролирует 3 страховые компании Украины: «АРКС», «АРКС Лайф» (ранее AXA «AXA страхование жизни») и «Универсальная».

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

В целом ЕБРР выкупил 30% акций холдинга. Остальные 70% контролирует канадская финансовая компания Fairfax Financial Holdings Limited.

В ЕБРР отмечают, что такая операция должна «способствовать консолидации на сильно фрагментированном рынке Украины, поддержке рыночной конкуренции и росту».

Отметим, что ранее страховые компании «АРКС» и «АРКС Лайф» принадлежали к французской финансовой группе AXA. Они переименовались в июле 2019 года в связи со сменой собственника.

Напомним, что компания AXA объявила о выходе с украинского рынка и продаже своих украинских страховых компаний 23 октября 2018 года. Покупателем «AXA Страхование» и «AXA Страхование жизни» стала канадская финансовая компания Fairfax Financial Holdings Limited.

По материалам hromadske.tv
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