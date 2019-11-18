Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе - Нефедов

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Кабинет министров одобрил законопроект о введении нового Таможенного тарифа.
Об этом написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в FACEBOOK.
“Я еще на прошлой должности в Министерстве развития экономики и торговли ходил в Верховную Раду с законопроектом о новом Таможенном тарифе. Ибо действующий у нас – на основе Гармонизированной системы версии 2012 года, а весь мир уже перешел на версию 2017 года”, – сообщил он.
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По словам главы таможенной службы, из-за устаревшего тарифа появляются проблемы с классификацией новых устройств, несопоставимая статистика и возможности для людей “проходить между щелями”.
“И банально вместо copy-paste (с англ. копировать-вставить. – Ред.) при импорте нужно другие цифры вводить. Тогда комитет сложно как-то отреагировал, была странная дискуссия о том, что мидиям и осьминогам теперь будет сложнее… Заходим на новый круг – вчера Кабинет министров одобрил этот законопроект заново”, – отметил Нефедов.
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