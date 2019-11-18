0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе - Нефедов

Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе - Нефедов

Кабинет министров одобрил законопроект о введении нового Таможенного тарифа.

Об этом написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в FACEBOOK.

“Я еще на прошлой должности в Министерстве развития экономики и торговли ходил в Верховную Раду с законопроектом о новом Таможенном тарифе. Ибо действующий у нас – на основе Гармонизированной системы версии 2012 года, а весь мир уже перешел на версию 2017 года”, – сообщил он.

Читайте также: Нефедов рассказал о серых схемах контрабанды

По словам главы таможенной службы, из-за устаревшего тарифа появляются проблемы с классификацией новых устройств, несопоставимая статистика и возможности для людей “проходить между щелями”.

“И банально вместо copy-paste (с англ. копировать-вставить. – Ред.) при импорте нужно другие цифры вводить. Тогда комитет сложно как-то отреагировал, была странная дискуссия о том, что мидиям и осьминогам теперь будет сложнее… Заходим на новый круг – вчера Кабинет министров одобрил этот законопроект заново”, – отметил Нефедов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.