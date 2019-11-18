Какие профессии для обучения выбирают безработные

Самые популярные направления обучения среди безработных по рабочим профессиям – портные, повара и водители.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

“Профессиональное обучение является одним из инструментов активной политики службы занятости на рынке труда. Каждому человеку, который обратился в службу в поисках работы и не может трудоустроиться по специальности, специалисты предлагают повысить профессиональный уровень по образованию или опыту работы или пройти подготовку по другой профессии”, – отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

По его словам, для этого есть соответствующая учебная база – у Киевского городского центра занятости имеются соглашения с ведущими учреждениями высшего и профессионального образования Киева.

Так, с начала года профессиональное обучение при содействии службы занятости прошли более 1,2 тысячи безработных граждан, зарегистрированных в Киевском городском центре занятости. Профессиональная подготовка и переподготовка проводилась по 7 профессиям: портной, повар, водитель трамвая, кондитер, водитель троллейбуса, парикмахер, водитель автотранспортных средств (категория «D»), сообщил Билич.

Еще одна возможность повысить конкурентоспособность на рынке труда рассчитана на граждан, которым исполнилось 45 лет и у которых стаж работы – не менее 15 лет. Ваучер на обучение, который дает право на переподготовку, специализацию и повышение квалификации в учебных заведениях, в январе-октябре 2019 получили 19 человек.

В центре занятости отметили, что на сегодняшний день перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и повышения квалификации по образованию, для обучения по которым может быть выдан ваучер, насчитывает 53 профессии – от пчеловода до специалиста по кибербезопасности.

Кроме того, осуществляется подтверждение неформального профессионального обучения, которое определено законом «О профессиональном развитии работников».

“Это приобретение работниками профессиональных знаний, умений и навыков, не регламентированное местом приобретения, сроком и формой обучения. Все лица, которые работали на предприятии и овладели определенными профессиональными навыками, но не имели при этом документального подтверждения, могут подтвердить свою компетенцию и получить документ государственного образца”, – объясняют в центре занятости.