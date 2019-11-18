Какие профессии для обучения выбирают безработные

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Самые популярные направления обучения среди безработных по рабочим профессиям – портные, повара и водители.
Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.
“Профессиональное обучение является одним из инструментов активной политики службы занятости на рынке труда. Каждому человеку, который обратился в службу в поисках работы и не может трудоустроиться по специальности, специалисты предлагают повысить профессиональный уровень по образованию или опыту работы или пройти подготовку по другой профессии”, – отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.
По его словам, для этого есть соответствующая учебная база – у Киевского городского центра занятости имеются соглашения с ведущими учреждениями высшего и профессионального образования Киева.
Так, с начала года профессиональное обучение при содействии службы занятости прошли более 1,2 тысячи безработных граждан, зарегистрированных в Киевском городском центре занятости. Профессиональная подготовка и переподготовка проводилась по 7 профессиям: портной, повар, водитель трамвая, кондитер, водитель троллейбуса, парикмахер, водитель автотранспортных средств (категория «D»), сообщил Билич.
Еще одна возможность повысить конкурентоспособность на рынке труда рассчитана на граждан, которым исполнилось 45 лет и у которых стаж работы – не менее 15 лет. Ваучер на обучение, который дает право на переподготовку, специализацию и повышение квалификации в учебных заведениях, в январе-октябре 2019 получили 19 человек.
В центре занятости отметили, что на сегодняшний день перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и повышения квалификации по образованию, для обучения по которым может быть выдан ваучер, насчитывает 53 профессии – от пчеловода до специалиста по кибербезопасности.
Кроме того, осуществляется подтверждение неформального профессионального обучения, которое определено законом «О профессиональном развитии работников».
“Это приобретение работниками профессиональных знаний, умений и навыков, не регламентированное местом приобретения, сроком и формой обучения. Все лица, которые работали на предприятии и овладели определенными профессиональными навыками, но не имели при этом документального подтверждения, могут подтвердить свою компетенцию и получить документ государственного образца”, – объясняют в центре занятости.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фонда12 ч. назад - 6688 14
ЕС за 5 лет предоставил Украине 15 миллиардов евро помощиВчера, 21:36 - 767 13
Кабмин планирует повлиять на тарифы ЖКХ12 ч. назад - 1025 6
В Раде назвали сроки принятия закона об игорном бизнесе7 ч. назад - 784 5
С января украинцам предложат страховую цену на газ - Оржель3 ч. назад - 702 3
В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фонда12 ч. назад - 6688 14
Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте8 ч. назад - 4787 2
Межбанк: НБУ застрахует курс от проседания8 ч. назад - 3530 1
Эксперт дал разъяснения к закону о штрафах за отсутствие детского автокреслаВчера, 21:05 - 2552 1
88% банков отказывают в открытии счетов из-за репутационных рисков9 ч. назад - 1336 1
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)8 ч. назад - 483 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 1915 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2009
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 977
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1399 5