Альфа-банк изменил валютные ставки в «Альфа Депозите»

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Альфа-Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки по депозиту «Альфа Депозит» в валюте.
Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:
Условия банка:
В программе не участвуют депозиты:
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