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Альфа-банк изменил валютные ставки в «Альфа Депозите»

Альфа-банк изменил валютные ставки в «Альфа Депозите»

Альфа-Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки по депозиту «Альфа Депозит» в валюте.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:

  • 6 мес. – 2,00%, +0,6% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 2,25%, +0,4% от вклада;
  • 18 мес. – 3,50%, +0,4% от вклада.

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Условия банка:

  • срок вклада: 6 мес – 18 мес;
  • минимальная сумма вклада: $ 1000 ;
  • при оформлении вклада от $ 8000 % ставка увеличивается на 0,25%;
  • срочные вклады с выплатой процентов ежемесячно или в конце срока. Если выплата процентов осуществляется ежемесячно, то процентная ставка уменьшается на 0,25%;
  • оформляются через отделения Альфа-Банка.

В программе не участвуют депозиты:

  • менее $1000;
  • на срок менее 6 месяцев;
  • открытые до подачи заявки;
  • при указании недостоверных данных.
По материалам Finance.UA
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