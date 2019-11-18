ТОП-3 самых популярных автопроизводителей в Европе

В странах Европейского Союза стали меньше покупать новые авто: в этот же период прошлого года продажи были больше на 0,7%, а сейчас производители смогли реализовать лишь 12,947 млн единиц.

Об этом свидетельствует информация в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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За октябрь в ЕС продали 1,177 млн единиц, что свидетельствует об увеличении продаж на 8,7% в сравнении с прошлым годом.

В каких странах продали больше всего автомобилей:

Германия стала самым крупным национальным рынком среди европейских стран – тут реализовали 284,6 тыс. новых машин;

Франция: жители страны в октябре купили 188,99 тыс. легковых автомобилей;

Италия показала результат в 156,8 тыс. проданных авто.

ТОП-3 компаний автопроизводителей, машины которых покупали европейцы:

VW Group – 293 тыс. авто (+ 30,8% в сравнении с октябрем 2018 года);

PSA Group – 178,4 тыс. авто (- 5,1%);

RENAULT Group – 119,2 тыс. авто (+ 13,2%).

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