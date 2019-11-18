ТОП-3 самых популярных автопроизводителей в Европе

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В странах Европейского Союза стали меньше покупать новые авто: в этот же период прошлого года продажи были больше на 0,7%, а сейчас производители смогли реализовать лишь 12,947 млн единиц.
Об этом свидетельствует информация в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).
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За октябрь в ЕС продали 1,177 млн единиц, что свидетельствует об увеличении продаж на 8,7% в сравнении с прошлым годом.
В каких странах продали больше всего автомобилей:
ТОП-3 компаний автопроизводителей, машины которых покупали европейцы:
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