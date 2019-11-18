0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 189 0

ТОП-3 самых популярных автопроизводителей в Европе

ТОП-3 самых популярных автопроизводителей в Европе

В странах Европейского Союза стали меньше покупать новые авто: в этот же период прошлого года продажи были больше на 0,7%, а сейчас производители смогли реализовать лишь 12,947 млн единиц.

Об этом свидетельствует информация в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Читайте также: Владельцы авто на еврономерах предложили свою формулу растаможки

За октябрь в ЕС продали 1,177 млн единиц, что свидетельствует об увеличении продаж на 8,7% в сравнении с прошлым годом.

В каких странах продали больше всего автомобилей:

  • Германия стала самым крупным национальным рынком среди европейских стран – тут реализовали 284,6 тыс. новых машин;
  • Франция: жители страны в октябре купили 188,99 тыс. легковых автомобилей;
  • Италия показала результат в 156,8 тыс. проданных авто.

ТОП-3 компаний автопроизводителей, машины которых покупали европейцы:

  • VW Group – 293 тыс. авто (+ 30,8% в сравнении с октябрем 2018 года);
  • PSA Group – 178,4 тыс. авто (- 5,1%);
  • RENAULT Group – 119,2 тыс. авто (+ 13,2%).

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Выбрать кредитную карту для водителей

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.