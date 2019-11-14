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Rozetka подключилась к Покупке частями от monobank

Покупка частями от monobank — возможность приобрести товар в магазинах-партнерах здесь и сейчас, а оплачивать равными платежами до 24 месяцев без переплат. При этом нет никакой комиссии в случае оплаты в счет кредитных средств.

На сегодня к Покупке частями подключено больше 200 магазинов.

Главной и самой ожидаемой новостью для 1,5 миллиона владельцев карт monobank — подключение к сервису самого большого онлайн-ритейлера в стране — ROZETKA.

И в честь этого события, monobank, MasterCard и ROZETKA проводит розыгрыш среди клиентов, которые купят до 28.11 товар на ROZETKA через “Покупку частями” с карты monobank Mastercard. Трех счастливчиков будет определено рандомно 03.12, и им подарят iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green.

Замечательный старт в сотрудничестве и приятный бонус к приобретенному товару.

Напоминаем, как воспользоваться сервисом “Покупка частями”?

1. Оформить карту monobank

2. Узнать свой лимит рассрочки, на который сможете рассчитывать при выборе товара;

3. Выбрать на Розетке товар отмеченный «лапкой» и приобрести.

Присоединяйтесь к monobank, подключайте услугу “Покупку частями” и покупайте товары на ROZETKA – выгодно, быстро и просто.

По материалам monobank
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