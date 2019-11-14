Правительство сообщило, как будет помогать ФОПам

Одной из приоритетных задач правительства является максимальное содействие украинцам в открытии собственного дела, а также помощь представителям микробизнеса в расширении своей деятельности.

Об этом сообщает заместитель главы Минэкономики Дмитрий Романович, передает пресс-служба Минэкономразвития.

В Министерстве изучают вопросы:

повышения лимитов для ФЛП ;

либерализации штрафных санкций, связанных с использованием РРО ;

введения моратория на проведение проверок.

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«Кроме того, Министерство финансов готовит разъяснение по бухгалтерскому и товарному учету, а также по ряду других вопросов. Все это будет обсуждаться на ближайших заседаниях Координационного Совета по вопросам развития микропредпринимательства и малого предпринимательства», – сообщил Дмитрий Романович.

Справка Finance.ua:

Ранее депутаты внесли на рассмотрение парламента проект Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации обращения товаров и услуг”, которым предлагают:

установить новые лимиты для 1, 2 и 3 группы повысить до 1 миллиона, 5 миллионов и 10 миллионов гривен соответственно;