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Правительство сообщило, как будет помогать ФОПам

Правительство сообщило, как будет помогать ФОПам

Одной из приоритетных задач правительства является максимальное содействие украинцам в открытии собственного дела, а также помощь представителям микробизнеса в расширении своей деятельности.

Об этом сообщает заместитель главы Минэкономики Дмитрий Романович, передает пресс-служба Минэкономразвития.

В Министерстве изучают вопросы:

  • повышения лимитов для ФЛП;
  • либерализации штрафных санкций, связанных с использованием РРО;
  • введения моратория на проведение проверок.

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«Кроме того, Министерство финансов готовит разъяснение по бухгалтерскому и товарному учету, а также по ряду других вопросов. Все это будет обсуждаться на ближайших заседаниях Координационного Совета по вопросам развития микропредпринимательства и малого предпринимательства», – сообщил Дмитрий Романович.

Справка Finance.ua:

Ранее депутаты внесли на рассмотрение парламента проект Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации обращения товаров и услуг”, которым предлагают:

  • установить новые лимиты для 1, 2 и 3 группы повысить до 1 миллиона, 5 миллионов и 10 миллионов гривен соответственно;
  • ввести 0% налога для предпринимателей 1 группы, которые предоставляют бытовые услуги.
По материалам Finance.UA
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